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Самосвал уронил опору ЛЭП в Минводах

Самосвал уронил опору ЛЭП в Минводах

Грузовой самосвал непреднамеренно повредил опору линии электропередач в Минводах, сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

ЧП случилось сегодня, около 15.50 мск.

"У самосвала произошло самопроизвольное открытие кузова, вследствие чего была повреждена опора линии электропередач, движение затруднилось", - пояснили в ведомстве.

В данный момент ведутся восстановительные работы, сотрудники ГИБДД организовали объезд места аварии.

Установлено, что кузов грузовика поднялся прямо на ходу из-за технической неисправности. Идет проверка.

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