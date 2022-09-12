Самосвал уронил опору ЛЭП в Минводах

Грузовой самосвал непреднамеренно повредил опору линии электропередач в Минводах, сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.
ЧП случилось сегодня, около 15.50 мск.
"У самосвала произошло самопроизвольное открытие кузова, вследствие чего была повреждена опора линии электропередач, движение затруднилось", - пояснили в ведомстве.
В данный момент ведутся восстановительные работы, сотрудники ГИБДД организовали объезд места аварии.
Установлено, что кузов грузовика поднялся прямо на ходу из-за технической неисправности. Идет проверка.