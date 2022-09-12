Юные химики будут учиться в летней школе СОГУ

12 сен. 20:28

В середине сентября на базе Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) во Владикавказе заработает летняя школа юного химика, - сообщили в пресс-службе вуза.

"Летняя школа юного химика откроется на базе факультета химии, биологии и биотехнологии СОГУ. Школьники смогут расширить свои знания, получить навыки работы в лаборатории. Первое занятие школы "Юный химик" состоится 14 сентября", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ученики школы познакомятся с профильным факультетом, кафедрами, современными направлениями научных исследований в химии.

Занятия для школьников будут проходить бесплатно.