Дня бабушки не будет в Грузии

12 сен. 20:17

Комитет парламента Грузии по здравоохранению и социальным вопросам не поддержал инициативу об установлении в стране Дня бабушки.

Заместитель его председателя Ладо Кахадзе пояснил, что бабушка - это мать матери, а День матери в Грузии отмечается 3 марта.

"Я всегда поддержу мам и бабушек, но в законодательной поддержке от нас отказано", - цитирует парламентария "Новости-Грузия".

Представитель комитета Ирма Заврадашвили представила другие причины для отказа: по ее словам, ей все утро звонили недовольные "молодые бабушки", не желающие, чтобы их так называли и, тем более, устраивали для них особый праздник.