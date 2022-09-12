Москва-Баку: два города любви (ФОТО)

Павильон Азербайджана на ВДНХ с размахом провел Фестиваль "Москва-Баку: два города любви", приуроченный ко Дню города Москвы. Москвичам и гостями столицы представили азербайджанские танцы, шоу с традиционной подачей азербайджанского шах-плова и мастер-классы по украшению азербайджанских сладостей.

"Азербайджан и Россия связаны очень крепкими историческими узами. Наш совместная история уходит глубоко в прошлое. И сегодня наши взаимоотношения как никогда на очень высоком уровне. Я хочу, пользуясь случаем, сказать о том, что азербайджанцы в России и те россияне, которые приезжают в Азербайджан, желанные гости", - заявила директор павильона "Азербайджан" Саадат Кадырова.

Перед гостями фестиваля выступил азербайджанский баритон, ведущий солист музыкального театра Александра Градского, Эмиль Кадыров.

В павильоне "Макет Москвы" прошло главное событие праздника - презентация фильма "Культурные мосты: Россия – Азербайджан", показавшего их глубокие культурные и исторические связи.