Украина ополчилась против турецких банков из-за России

12 сен. 20:19

Посольство Турции на Украине проверяет информацию о том, что в стране проводится кампания за введение санкций против турецких бизнесменов и банков, сотрудничающих с Россией, - заявил сегодня пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

"Недопустимо, чтобы какая-либо страна вводила или призывала к введению санкций против Турции. Мы следим за этой ситуацией. Наш посол в Киеве изучает ее", - сказал представитель партии, возглавляемой президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Ранее о существовании веб-сайта, связанного с МИД Украины, на котором опубликован черный список, в который входят в том числе топ-менеджеры турецких банков Ziraat bankasi и Is bankasi, которые якобы сотрудничают с Москвой, сообщила турецкая газета Aydınlık.