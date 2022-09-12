Ставропольский вуз обзавелся лабораторией точного земледелия

12 сен. 19:55

Лаборатория точного земледелия появилась в Ставропольском государственном аграрном университете в рамках программы "Приоритет-2030", рассказали в его пресс-службе.

"Лаборатория оснащена современным оборудованием, программным обеспечением, персональными компьютерами для обработки материалов. Современное оборудование и применение беспилотника позволит в кратчайшие сроки производить мониторинг земель сельскохозяйственного назначения с высокой точностью на больших территориях", - пояснили в вузе.

В рамках проекта "Приоритет-2030" сотрудники лаборатории приступили к исследованию по цифровизации технологических процессов возделывания сельскохозяйственных культур. Они уже провели первую аэрофотосъемку - в учебно-опытном хозяйстве университета.