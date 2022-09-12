В Нальчике открылся международный центр уличного баскетбола

12 сен. 19:47

Первый Центр уличного баскетбола, построенный в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола, сегодня открылся в Нальчике, - сообщил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Нальчике открылся Центр уличного баскетбола, о его строительстве мы говорили с председателем ПАО "Промсвязьбанк" Петром Фрадковым в июне текущего года во время нашей встречи на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Современный спортивный социально значимый проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между КБР и Промсвязьбанком", - написал Коков.

Общая площадь участка - 4 тыс кв м, здесь есть баскетбольная и стритбольная площадки, место для воркаута, оборудованное тренажерами, и, конечно, зрительские трибуны. На площадке могут бесплатно заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы, что позволит привлечь в массовый спорт как можно больше людей, сформировать в обществе приверженность к здоровому образу жизни, - добавил Коков.