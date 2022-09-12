В Черкесске заработал первый молодежный проектный офис

12 сен. 19:31

В Карачаево-Черкесии (КЧР) сегодня заработал первый в республике молодежный проектный офис, где можно будет обучаться основам программирования, бизнес-аналитики, ораторского искусства, - написал в своем Telegram-канале глава КЧР Рашид Темрезов.

"Уже в следующем году планируем создать еще три подобные площадки. У молодежи республики теперь появилось пространство, где они смогут развивать свои умения и навыки в программировании, бизнес-аналитике и ораторском искусстве", - рассказал руководитель региона.

Также офис разрабатывает образовательные программы по двум востребованным направлениям: основы бизнес-проектирования и социальное проектирование, обучение по ним начнется в октябре.

Молодежь региона из года в год демонстрирует успехи в части создания и защиты своих проектов на федеральных площадках и грантовых конкурсах, и последующей реализации. За последние годы число грантообладателей в республике выросло в четыре раза, - напомнил Темрезов, отметив, что большинство этих проектов социально значимы для родной Карачаево-Черкесии.