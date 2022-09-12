Россия поднимет вопрос о пересмотре зерновой сделки

12 сен. 19:22

Москва собирается поднять вопрос об изменении параметров зерновой сделки, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Там [в подписанном 22 июля соглашении] есть положение о том, что она действует 120 дней, после этого страны должны рассмотреть ее действие. В случае необходимости могут вноситься изменения в соответствующее соглашение", - цитирует дипломата РИА Новости.

Замглавы МИД выразил мнение, что текущая ситуация принципиально противоречит условиям, в которых заключался меморандум: свыше 87% судов с пищевыми грузами из украинских портов направляются не в беднейшие страны, а наоборот - в те, которые никак нельзя назвать голодающими.

"Кроме того, те решения, которые принимаются в Евросоюзе относительно снятия санкций, очевидным образом свидетельствуют о том, что ЕС не намерен действовать в соответствии с меморандумом, который был подписан в Стамбуле", - добавил Грушко, отметив, что ЕС ослабляет ограничения только на сельскохозяйственные товары и их доставку.