МИД Ирана: заявление "евротройки" – это просчет Европы

12 сен. 19:16

Заявление стран "евротройки", сделанное в субботу, было неправильной и непродуманной позицией в неподходящее время, и сделано оно было из-за просчетов европейской стороны, - заявил сегодня представитель МИД ИРИ Насер Канани.

Представитель МИД подчеркнул, что Иран в своем ответе координатору Европейского Союза не поднимал новых вопросов, которые могли бы помешать достижению соглашения и завершению переговоров.

"Новых требований не поступало… Другие стороны используют пропаганду, чтобы получить больше уступок", добавил он, отметив: авторы недавнего заявления должны доказать, что они придерживаются международных стандартов в переговорном процессе и не раздают приоритеты в своих политических решениях, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Также "несвоевременным" в нынешней ситуации переговоров по отмене санкций назвал заявление "евротройки" по Ирану и посол и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Заявление "евротройки" по Ирану действительно, это очень несвоевременно. Прямо в критический момент на переговорах по отмене санкций в Вене и накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ", - написал он в одной из соцсетей.

Напомним, в субботу МИД Франции, Германии и Великобритании опубликовали заявление, в котором назвали позицию Ирана по ядерной программе не соответствующей его обязательствам и ставящей под угрозу восстановление СВПД.