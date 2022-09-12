Под Краснодаром столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

12 сен. 18:35

Сегодня вечером на Ейском шоссе возле Краснодара столкнулись два автобуса, пострадали семь человек, в том числе двое детей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

" Установлено, что автобус, следовавший в Краснодар по Ейскому шоссе, допустил столкновение с впереди идущим автобусом, который остановился перед пешеходным переходом. В результате происшествия пострадало семь человек, в том числе два несовершеннолетних ребенка", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Пострадавшие госпитализированы, прокуратура проводит проверку по факту ДТП.