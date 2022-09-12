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Франция изменила условия выдачи краткосрочных виз россиянам

Франция изменила условия выдачи краткосрочных виз россиянам

Франция не будет прекращать выдачу россиянам краткосрочных виз, однако поднимет визовый сбор и увеличит сроки рассмотрения запросов, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале посольства республики в РФ.

В нем напоминается о приостановлении соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС.

"Франция продолжит выдавать краткосрочные визы, но условия их получения были изменены", - указали в дипмиссии.

Во-первых, визовый сбор для всех теперь составляет не 35, а 80 евро. Во-вторых, запрос на визу может рассматриваться на протяжении до 45 дней.

На долгосрочные визы изменения не распространяются.

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