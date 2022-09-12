Эрдоган или Макрон: кто проведет встречу Путина и Зеленского?

12 сен. 18:26

Эрдоган и Макрон одновременно заявили о необходимости провести встречу Путина и Зеленского. Ситуация на поле боевых действий складывается очень непросто для российской стороны. В преддверии саммита G20, где могут появиться лидеры России и Украины, Зеленский сказал, что не будет говорить с Путиным. Однако к тому времени фронтовой маятник может качнуться обратно, а в США Конгресс могут оккупировать республиканцы Трампа. Насколько вероятны переговоры России и Украины, что нужнодля этого, и кто может стать наиболее вероятным посредником – смотрите в этом выпуске