На временное трудоустройство жителей Северной Осетии направили свыше 41 млн рублей

12 сен. 18:14

В Северной Осетии на трудоустройство 659 человек в рамках реализации госпрограммы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда выделили свыше 41 млн рублей. Об этом заявила председатель комитета по занятости населения республики Альбина Плаева.

Она подчеркнула, что на 1 сентября 2022 года 63 предпринимателя подали в республиканскую службу занятости заявки на получение субсидий в рамках программы, передает ТАСС.

Между центрами занятости населения с работодателями подписали 61 соглашение с такими работодателями, как ООО "Спецмаш", ООО "Технологии кино-Кавказ", ООО "Стройсвервис". На организацию общественных работ для ранее не занятых 432 граждан - 47 соглашений с ООО "Да", СПК "Де-Густо", ООО "Дружба", ООО "Золотой колос".

При временном трудоустройстве сотрудников предприятие получает от службы занятости средства на выплату заработной платы.