Туристы предстоящей зимой смогут отдохнуть в Сочи на 40 зимних пляжах

12 сен. 18:34

Предстоящей зимой в курортном Сочи для отдыха туристов откроется более 40 зимних пляжей, - сообщили в пресс-службе администрации города.

"К массовому турпотоку на курорт готовятся все отрасли, формируется план ключевых мероприятий. В частности, в новом сезоне по просьбам горожан и гостей в Сочи планируют открыть свыше 40 зимних пляжей, в прошлом году их было 35", - отмечается в сообщении, передает РИА Новости.

Также в городе усилят работу по подготовке к зимнему туристическому сезону, усилив акцент на соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора в транспорте и общественных местах.