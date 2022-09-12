Многодетным гражданам разрешат поступать в мобилизационный резерв

12 сен. 18:14

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по обороне нижней палаты Андреем Картаполовым внесла законопроект, согласно которому граждане с тремя и более детьми могут заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Его текст опубликован в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание", - сказано в пояснительной записке.

Поправки могут быть внесены в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и "О воинской обязанности и военной службе".

Авторы законопроекта уточняют, что на сегодня таких граждан нельзя призвать на военные сборы, независимо от того, хотят они сами этого или нет, они также не могут подписать контракт о пребывании в резерве, "хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать".