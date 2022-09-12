Киевский горсовет переименовал 40 улиц столицы

12 сен. 18:17

Сорок улиц и проспектов украинской столицы получили новые названия в рамках "деруссификации", их список опубликован на сайте Киевского горсовета.

"По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании еще нескольких десятков городских объектов. До конца сентября будет проведено голосование за переименование остальных улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей", – заявил заместитель городского головы – секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко, передает РИА Новости.

Пока переименовали около 40 улиц, переулков, площадей, бульваров и проспектов, названия которых связаны с Россией, но процесс будет продолжен.

"Украинцы отдали более 6,5 млн голосов за новые названия для 294 киевских улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей в приложении "Киев цифровой", - добавил Бондаренко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении властей переименовать в столице 95 улиц. Будущие названия "должны увековечить память об определяющих исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину", - отметил он.