Хабиб Нурмагомедов: футбол лучше смешанных единоборств

12 сен. 17:59

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил на благотворительном вечере, что футбол гораздо лучше, чем ММА.

"Мне нравится футбол, и вообще футбол гораздо лучше, чем ММА. Так я говорил раньше и всегда буду говорить. И люди, зная это, спрашивают: "А почему ты тогда стал бойцом ММА?" Честно, это какая-то случайность", - подчеркнул спортсмен в эфире Eman Channel.

По его мнению, это произошло из-за того, что он родился и вырос в Дагестане. "Если бы я родился в Англии, то стал бы футболистом. Я люблю футбол", - сказал Хабиб.

Он также обратил внимание, что не болеет ни за один английский клуб. "Я не выбираю какую-то конкретную команду в Англии, а просто получаю удовольствие от футбола в этой стране", - заключил экс-чемпион UFC.