РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Российское образование в Центральной Азии и на Южном Кавказе

Александр Мажуга: &quot;Образование и наука – это мягкая сила&quot;

Александр Мажуга: "Образование и наука – это мягкая сила"

Депутат Госдумы, зампред комитета думского комитета по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга рассказал о работе филиала РХТУ в Ташкенте. - В апреле 2019 года вы как ректор …

Михаил Вождаев: &quot;Интерес к российскому образованию в Узбекистане очень высок&quot;

Михаил Вождаев: "Интерес к российскому образованию в Узбекистане очень высок"

Два года назад на должность руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане был назначен Михаил Вождаев. В связи с началом нового учебного года он рассказал "Вестнику Кавказа" о деятельности организации в сфере …

Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version