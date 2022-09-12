Российское образование в Центральной Азии и на Южном Кавказе
Александр Мажуга: "Образование и наука – это мягкая сила"
Депутат Госдумы, зампред комитета думского комитета по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга рассказал о работе филиала РХТУ в Ташкенте. - В апреле 2019 года вы как ректор …
Михаил Вождаев: "Интерес к российскому образованию в Узбекистане очень высок"
Два года назад на должность руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане был назначен Михаил Вождаев. В связи с началом нового учебного года он рассказал "Вестнику Кавказа" о деятельности организации в сфере …