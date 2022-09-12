В школах Турции стартовал новый учебный год

12 сен. 17:47

Образование - залог будущего развития и успехов Турции, - заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия нового учебно-образовательного года в Анатолийском лицее имени Арифа Нихата в стамбульском районе Санджактепе.

В первый день 2022/23 учебного года в начальные и средние школы страны пошли до 19 млн школьников, а число учителей в стране достигает 1,2 млн, - напомнил турецкий лидер, передает информационное агентство ANADOLU.

"Правительство никогда не пересматривало целей в сфере образования - одного из приоритетов развития страны. Турция делает ставку на формирование молодого поколения, гордящегося своей историей, а не пытающихся отдалиться от него. Развитие Турции возможно лишь при условии уважения к своему наследию. Такую молодежь мы называем – поколением TEKNOFEST", - подчеркнул глава государства.

Эрдоган от своего имени и имени народа поблагодарил всех учителей страны и напомнил, что расходы на образование являются самой крупной статьей государственного бюджета.