"Россия" назвала Superjet 100 в честь Кисловодска

12 сен. 17:32

Авиакомпания "Россия" присвоила одному из самолетов Superjet 100 имя "Кисловодск". Об этом сообщили в администрации Минераловодского городского округа

"Авиакомпания "Россия" провела переименование одного из своих лайнеров в "Кисловодск". У авиакомпании уже есть воздушные судна "Минеральные Воды", "Ставрополь", "Пятигорск" и "Ессентуки"", - сказано в заявлении.

В администрации отметили, что переименование воздушных лайнеро в честь городов-курортов поможет популяризировать регион Кавминвод.

Первый рейс на самолете "Кисловодск" отправится в Минводы из Санкт-Петербурга в ближайшую среду, 14 сентября.