Глава Генштаба ВС Азербайджана и секретарь Совета министров обороны стран СНГ встретились в Баку

12 сен. 17:30

Начальник Генштаба армии, первый замминистра обороны Азербайджана встретился с секретарем Совета министров обороны стран СНГ. Об этом сообщает Минобороны АР.

Генерал-полковник Керим Велиев и генерал-майор Юрий Дашкин, находящийся с визитом в Баку, обсудили "организационные вопросы, связанные с очередным заседанием Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов СНГ, которое планируется провести в октябре нынешнего года в Баку".

Участники переговоров приняли решение ознакомиться с местом, где пройдет заседание, а также обменялись мнениями по ряду других вопросов.