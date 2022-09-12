РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Глава Генштаба ВС Азербайджана и секретарь Совета министров обороны стран СНГ встретились в Баку

Глава Генштаба ВС Азербайджана и секретарь Совета министров обороны стран СНГ встретились в Баку

Начальник Генштаба армии, первый замминистра обороны Азербайджана встретился с секретарем Совета министров обороны стран СНГ. Об этом сообщает Минобороны АР.

Генерал-полковник Керим Велиев и генерал-майор Юрий Дашкин, находящийся с визитом в Баку, обсудили "организационные вопросы, связанные с очередным заседанием Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов СНГ, которое планируется провести в октябре нынешнего года в Баку".

Участники переговоров приняли решение ознакомиться с местом, где пройдет заседание, а также обменялись мнениями по ряду других вопросов.

1235 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version