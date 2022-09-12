Экс-главврача центральной больницы Дербента заподозрили в миллионных хищениях

12 сен. 17:29

Дагестанские следователи возбудили в отношении бывшего главного врача Дербентской центральной городской больницы (ЦГБ) Шихмагомедова А.А. уголовное дело – он подозревается в хищении 9 млн рублей при госзакупках, - сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

С июня 2020 года по июнь 2021 года Шихмагомедов, нарушив закон "О контрактной системе в сфере закупок…", заключил пять контрактов о покупке средств индивидуальной защиты для Дербентской ЦГБ с единственным поставщиком по завышенным ценам, - полагает следствие.

"Создав видимость конкуренции, главврач растратил вверенные ему денежные средства на сумму более 9 млн рублей, в результате чего государству нанесен ущерб в особо крупном размере», - говорится в сообщении силового ведомства, передает "АиФ-Дагестан".

Если вина Шихмагомедова будет доказана, он может сесть за решетку на срок до 10 лет и быть оштрафован на сумму до 1 млн рублей.