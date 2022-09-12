ЕС проигнорирует итоги выборов в Крыму и Севастополе

12 сен. 17:17

ЕС отказался признавать проведение и итоги российских выборов, прошедших 9 -11 сентября в Крыму и Севастополе, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

"ЕС не признает проведение этих выборов и их результаты в Крыму и в Севастополе… Никто из "избранных" на незаконно аннексированном Крымском полуострове в ходе этих выборов и претендующих на "представление" населения Крыма и Севастополя не имеет легитимности и не будет признан", - указывается в документе, передает РИА Новости.

Напомним, выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.