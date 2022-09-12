"Север - Юг" вышел на финишную прямую Решт - Астара

В конце минувшей недели вице-премьер России Александр Новак, вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми подписали в Баку Декларацию о развитии транспортного коридора "Север - Юг". Спустя 22 года после создания проекта международный коридор как никогда близок к запуску, его востребованность всеми странами, через которые он пройдет, выросла до критических значений.

В подписанной Бакинской декларации указано, что Россия, Азербайджан и Иран создадут рабочую группу для анализа транспортной инфраструктуры и подготовки проекта соглашения по железнодорожному участку Решт - Астара, ставшему главным камнем преткновения в завершении строительства международного транспортного коридора. Рабочая группа должна провести первое заседание в течение ближайшего месяца.

Несмотря на то, что маршрут коридора, связывающий Санкт-Петербург и Мумбаи, по скорости доставки в два раза быстрее, чем действующий путь через Суэцкий канал, а потенциал перевозки составляет 15 млн т грузов в год, Россия не торопилась с запуском "Севера-Юга" в предыдущие десятилетия, хотя и приветствовала сам проект. Привычный маршрут вокруг европейского континента был отлажен, никаких дополнительных вложений не требовалось. В последние пять лет работа по созданию коридора, в частности на территории Ирана, активизировалась за счет предоставленного Азербайджаном кредита и намерения "Российских железных дорог" помочь иранцам построить их железнодорожный участок, однако прорыва всё не происходило. Из-за антииранских санкций российская сторона, та же "РЖД", опасалась, что ограничительные меры коснутся и ее, поэтому продвижения в строительстве участка Решт - Астара не было. А в 2020 году началась пандемия COVID-19, которая затормозила транспортные и экономические проекты по всему миру.

В этом году, после введения против России небывалого количества санкций со стороны Запада, ситуация изменилась. Москва окончательно повернулась в сторону Востока

Вдоль маршрута МТК "Север - Юг" нет ни одного недружественного России государства, в то время как вдоль пути через Суэцкий канал таких государств – каждое второе. Если коридор будет запущен, он имеет потенциал стать не альтернативой, а основным логистическим маршрутом для российской внешней торговли. При этом он позволит значительно расширить экономический потенциал региона и принесет большие доходы странам, через которые он пройдет.

В июне этого года на Каспийском саммите в Ашхабаде президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос, как ускорить запуск МТК. А в июле на саммите в Тегеране Путин пообещал построить железнодорожный участок Решт - Астара российскими силами. О том, на каких условиях и в какой срок это будет сделано, стороны должны договориться до конца этого года.

Для Азербайджана запуск МТК имеет принципиальное значение, ведь Баку уже давно построил всю необходимую инфраструктуру на своей территории и справедливо ожидает, что она начнет приносить доход в бюджет. Для него важно включение в состав МТК Зангезурского транспортного коридора, который должен быть обеспечен согласно трехстороннему Заявлению России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года. Его можно будет использовать, в том числе, и за счет Закавказской железной дороги, которая проходит через территорию Армении и Нахчыванской АР до границы Ирана.

В России сейчас ведется капитальный ремонт федеральной трассы Р-217 "Кавказ", которая связывает Ростов-на-Дону и Баку, проводится модернизация дагестанских пропускных пунктов на границе с Азербайджаном, а также планируется реконструкция Махачкалинского порта, который также станет элементом МТК "Север - Юг".

Большой интерес к участию в проекте стали проявлять страны Центральной Азии

Казахстан и Туркменистан предлагают свои порты Актау, Курык и Туркменбаши в качестве транспортных узлов восточной части коридора "Север - Юг". К тому же в центральноазиатских странах хорошо развита железнодорожная инфраструктура, что не потребует больших вложений в реализацию восточной ветки МТК. Она откроет широкие возможности для экономического сотрудничества стран Евразийского экономического союза со странами Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии.

В непростых современных геополитических условиях столь масштабный проект, как "Север - Юг", может по-настоящему сплотить регион, ведь в его основе лежит экономическая выгода для всех его участников

Впрочем, часто политические факторы преобладают над экономической выгодой, и в ближайшей перспективе, пока все геополитические противоречия между Россией и Западом не будут разрешены, "Север - Юг" не сможет полноценно связать европейский и южно-азиатский рынки, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Елена Дунаева. Еще одним фактором, который в настоящий момент препятствует использованию транзитных возможностей в этом проекте в полной мере, остаются антииранские санкции, заявила Дунаева в интервью "Вестнику Кавказа". Тем не менее, по ее словам, этот маршрут станет наиболее выгодным и эффективным для российского экспорта и импорта и выхода России на рынки Южной и Юго-Восточной Азии.