Власти Кабардино-Балкарии намерены модернизировать до 2026 года примерно 180 школ

12 сен. 16:40

В Кабардино-Балкарии (КБР) до 2026 года собираются модернизировать примерно 180 школ. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале правительства региона.

"Масштабное строительство и модернизация общеобразовательных организаций запланированы в Кабардино-Балкарии до 2026 года. В республике с 2019 года построили четыре школы на 2,4 тыс мест, а до 2024 года планируется построить еще 18 школ на 11,5 тыс. учебных мест", - сказано в тексте.

В настоящее время на завершающей стадии строительства находятся школы в Кубе, Нарткале, Прохладном. Кроме того, уже ведется строительство 7 школ в Нальчике, Баксане, Прохладном, Майском, селениях Красносельское, Сармаково, Псынабо. "Также в планах модернизация 176 образовательных учреждений, в 60 школах работы уже стартовали", - заключили в правительстве КБР.