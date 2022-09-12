Непогода накроет Сочи в ближайшие дни

В Сочи на 13 и 14 сентября объявлено штормовое предупреждение.
В середине недели на курорт нагрянут ливни с грозами и градом. До 15 сентября над морем у берегов Сочи возможно образование смерчей.
Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации Сочи. Ситуацию контролирует оперативный штаб.
Местным жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, не парковать автомобили под рекламными щитами или другими конструкциями, не прятаться под деревьями.