Центробанк Египта опроверг информацию о скором введении в обращение рубля

12 сен. 16:27

ЦБ Египта не обладает информацией о конкретных планах по включению российского рубля в список валют, используемых в стране, сообщили в египетском регуляторе, пишет ТАСС.

"В настоящий момент в Египте невозможно использовать российский рубль, и нам неизвестно о конкретных планах его введения в оборот", - говорится в сообщении.

Обсуждения данного вопроса начались после того, как накануне глава комитета по туризму в Палате представителей Египта Нура Али выразила мнение, что включение российского рубля в перечень валют, используемых в Египте, является стопроцентно верным решением.

Телеканал Al Arabiya вечером в воскресенье сообщал, что ни один из банков в Египте пока не получал директивы от ЦБ относительно планов по введению рубля в оборот.

Впервые вопрос об использовании рубля в Египте был поднят в 2015 году. Тогда отмечалось, что эта мера стимулирует российский туризм в стране и укрепит торговые отношения.