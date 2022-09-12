Путин: в России идет неизбежный процесс дедолларизации

12 сен. 16:15

При подготовке бюджета России приоритетом является сохранение макроэкономической стабильности в условиях происходящей дедолларизации, сообщил президент Владимир Путин.

"Конечно же, наш приоритет - это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости", - сказал российский лидер в понедельник на совещании по экономическим вопросам.

"Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать "подушку безопасности", как ее создавать в новых условиях, и что такое "подушка безопасности" в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации", - заметил Путин.

Президент поручил создать необходимые условия для продолжения структурной перестройки экономики страны. Также среди приоритетных направлений при обсуждении бюджета на следующие три года должны быть нацеленность на развитие и на реализацию национальных проектов в интересах граждан.