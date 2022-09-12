Макрон посетит похороны Елизаветы II

12 сен. 16:09

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен лично присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает Елисейский дворец.

"Макрон будет присутствовать на похоронах британской королевы 19 сентября в Лондоне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что французский лидер для поездки на похороны сократил свою программу пребывания в Нью-Йорке, где он должен присутствовать 18-19 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее в видеообращении к британцам 9 сентября французский президент назвал Елизавету II "великим государственным лидером и близким другом Франции".