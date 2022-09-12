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Макрон посетит похороны Елизаветы II

Макрон посетит похороны Елизаветы II

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен лично присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает Елисейский дворец.

"Макрон будет присутствовать на похоронах британской королевы 19 сентября в Лондоне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что французский лидер для поездки на похороны сократил свою программу пребывания в Нью-Йорке, где он должен присутствовать 18-19 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее в  видеообращении к британцам 9 сентября французский президент назвал Елизавету II "великим государственным лидером и близким другом Франции".

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