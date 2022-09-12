МАГАТЭ призвало Иран к максимальной прозрачности для восстановления СВПД

12 сен. 15:59

Иран должен быть максимально прозрачным в отношении своей ядерной программы, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был восстановлен. Такое заявление сделал на пресс-конференции 12 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Не хочется драматизировать, но реальность такова, что это (восстановление СВПД - прим. ред). Мы должны работать очень и очень усердно, и Иран должен быть максимально прозрачен, предоставляя нам доступ к информации по ряду вопросов, так, чтобы мы смогли воссоздать общую картину", - цитирует его ТАСС.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что сторонам предстоит выполнить еще много "домашней работы", а агентству необходимо полностью понимать ситуацию на ядерных объектах Ирана в условиях неработающих камер видеомониторинга.

Он также сообщил, что не видит сейчас никаких признаков того, что Исламская Республика могла бы выйти из Договора по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО). "Тегеран четко дал понять о приверженности своим обязательствам", - заключил Гросси.

Напомним, 10 сентября Великобритания, Германия и Франция опубликовали заявление, в котором заявили, что позиция Ирана по ядерной программе не соответствует его обязательствам и ставит под угрозу восстановление СВПД.