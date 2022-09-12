Под Алматы начал работать новый ветропарк

12 сен. 15:58

Новый парк ветряков компании "Самрук-Энерго" открылся в Шелекском коридоре в 140 км от Алматы.

Проект стоимостью 37,4 млрд тенге реализован в сотрудничестве с Power China. В рамках открытия ветропарка глава "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев подписал с китайскими партнерами меморандум о расширении станции и увеличении ее мощности в пять раз.

В настоящее время в комплексе 24 ветряка с 50-метровыми лопастями, в год они будут вырабатывать 226 млн кВт/ч электроэнергии - около 5% от годового потребления Алматы.

Ожидается, что экология в регионе улучшится, так как энергия ветра заместит часть электричества от угольных станций.