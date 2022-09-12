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СМИ: WADA оставит марихуану в списке запрещенных веществ на следующий год

СМИ: WADA оставит марихуану в списке запрещенных веществ на следующий год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не собирается исключать марихуану из списка запрещенных веществ на 2023 год. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что консультативная группа экспертов WADA выступила за сохранение запрета. По словам специалистов, на основании имеющихся научных данных препарат соответствует критериям для включения в список.

Окончательная версия списка запрещенных веществ на 2023 год будет утверждена Исполнительным комитетом WADA 23 сентября.

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