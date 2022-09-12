Нефть из Ирана и Ирака заменит Сербии российскую

12 сен. 15:36

Власти Сербии планируют заменить российскую нефть сырьем из Ирака и Ирана, а также собственной нефтью, сообщила вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович.

С 1 ноября Сербия не сможет получать российскую нефть из санкций ЕС.

"Мы с 1 ноября больше не будем импортировать российскую нефть, у нас будет прежде всего нефть из Киркука (Ирак), будет и своя нефть, потому что НИС (Нефтяная индустрия Сербии) имеет около 20% сербской нефти, а остальное будет иранская или какая-то другая нефть", - рассказала она агентству Танюг.

В прошлом году Сербия импортировала из России 25% нефти, 20% нефти было из собственной добычи, остальная нефть поступала из Ирака.