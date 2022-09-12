США и Армения перезапускают Минскую группу ОБСЕ без Азербайджана 

На прошлой неделе США приступили к перезапуску своего участия в армяно-азербайджанском урегулировании: после почти двухлетней паузы с конца Карабахской войны Госдепартамент направил на Южный Кавказ дипломата в должности "сопредседателя Минской группы ОБСЕ", старшего советника госсекретаря по переговорам на Кавказе Филипа Рикера. Рикер начал турне по региону с Армении и пробыл в Ереване три дня, проводя переговоры с армянским руководством на разных уровнях, а сегодня прибыл в Грузию. По планам затем он посетит Азербайджан.



Наиболее красноречивой стала встреча Филипа Рикера и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Американский дипломат прямо заявил о необходимости возобновить формат Минской группы ОБСЕ, сопредседателем которой он является – и Пашинян полностью его поддержал. Также обе стороны сошлись в том, что армяно-азербайджанский конфликт не закончен. "Глава правительства подчеркнул важную роль США как государства-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования конфликта. Никол Пашинян подчеркнул важность возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы", - сказано в пресс-релизе Кабмина Армении.



Филип Рикер, в свою очередь, по всем пунктам поддержал требования Еревана к Баку, включая возвращение задержанных после Карабахской войны армянских боевиков. Надо добавить, что в том же режиме полного взаимопонимания прошли и переговоры Рикера с главой МИД Армении Араратом Мирзояном: Мирзоян благодарил американского дипломата за "роль США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования", говорил о важности МГ в нормализации отношений Армении с Азербайджаном и называл диверсантов "военнопленными". Американское посольство в Ереване заявило, что США "с целью всеобъемлющего и мирного разрешения всех вопросов между Арменией и Азербайджаном продолжат вовлеченность в двустороннем и многостороннем форматах, а также вместе с ЕС".



Иными словами, визит Филипа Рикера в Ереван показал, что США и Армения по теме армяно-азербайджанского урегулирования солидарны во всем. Внерегиональный игрок, выдавленный с Южного Кавказа Россией и Турцией, и страна-агрессор, проигравшая Азербайджану в Карабахской войне, хотят восстановить прежние позиции – и для этого объединяют усилия. Добиваться своих целей они намерены путем реставрации политико-дипломатического расклада военного времени – через возвращение мертвого формата Минской группы ОБСЕ. Этот формат устраивает и Ереван, которому неудобно на трехсторонней площадке Россия-Азербайджан-Армения и хочется больше контактировать с США и Францией, и Вашингтон, который всегда может подтянуть Париж к реанимации МГ без российского участия.



Однако на этом построения Армении и США по армяно-азербайджанскому урегулированию не просто заканчиваются, но обрываются без какого-либо завершения. Дело в том, что формат Минской группы ОБСЕ принципиально не интересен тому государству, без которого работа этой площадки попросту невозможна – Азербайджану. МГ за четверть века не смогла сделать ничего для продвижения мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана (при том что ее признают все участники формата, включая Армению). В последнее десятилетие работа сопредседателей сводилась к дистиллированному формализму, которое в Баку даже называли "дипломатическим туризмом": сопредседатели время от времени приезжали в регион, проводили встречи, публиковали заявление с призывом к миру, но на этом все и заканчивалось – из года в год.



Когда в июле 2020 года армянская армия в рамках свежей военной доктрины "новая война – новые территории" напала на Товузский район Азербайджана, Минская группа ОБСЕ не стала квалифицировать Армению как страну-агрессора, хотя все признаки попытки вторжения были налицо. Нежелание МГ противостоять оккупационной политике Еревана было очевидным и до этого, поскольку посредники прощали армянским властям любые провокации, однако именно тогда, летом первого коронавирусного года, стала абсолютно ясна принципиальная пассивность формата. Пассивность, в условиях конфликта равная поддержке захвата территорий Азербайджана: статус-кво с оккупацией 20% азербайджанской земли безусловно устраивал Армению, и Минская группа ОБСЕ, ничего по существу не делая, продлевала это положение дел в бесконечность.



Поэтому нет ничего удивительного в том, что по завершении Карабахской войны азербайджанский президент Ильхам Алиев отказал МГ в статусе политико-дипломатического посредника в послевоенном урегулировании. Если формат ничего не сделал до осени 2020 года, то и после ожидать от него каких-то действий не приходилось. Характерно, что предложение Баку заниматься гуманитарной сферой урегулирования Минская группа ОБСЕ проигнорировала, хотя это было вполне естественное направление для сохранения формата в постконфликтных реалиях: Азербайджан теперь работает над нормализацией отношений с Арменией при участии только России, а США и Франция, если в самом деле хотят помочь, могут потрудиться над смягчением националистических настроений в армянском обществе. Разумеется, такая инициатива не могла получить позитивный отклик в Вашингтоне и Париже.



Именно здесь пролегает непреодолимый барьер для перезапуска Минской группы ОБСЕ в каком бы то ни было виде. С одной стороны барьера, Азербайджану, получившему вместе с освобождением районов колоссальный объем задач по восстановлению разрушенной за десятилетия оккупации земли, не нужны политические игры. Прежде всего ему нужно практическое сотрудничество с иностранными партнерами в проектах возрождения Карабаха и Восточного Зангезура: инвестиции, строительство, разминирование – и если США и Франция готовы вкладываться в эти проекты и зарабатывать на них, Азербайджан это только приветствует. В политике ему необходимо давление на блокирующий мирные инициативы Ереван, чтобы тот прокладывал дороги для открытия коммуникаций, согласовывал госграницу, выводил из Карабаха остатки вооруженных боевиков, закрывал сепаратистский проект, готовил мирный договор – и если бы Вашингтон и Париж занялись этим, Баку тоже поддержал бы их труд на благо Южного Кавказа.



Но с другой стороны барьера, США не нужна стабилизация этого региона. Они стремятся только упрочить свое присутствие на Южном Кавказе как на одной из арен геополитического противостояния с Россией. И если Россия хочет раз и навсегда решить проблему отношений двух своих союзников Азербайджана и Армении, то США, напротив, заинтересованы в бессрочной конфронтации этих республик. Классический принцип "разделяй и властвуй", который Вашингтон без потерь для себя может применять к столь отдаленным от него странам. Никакой иной пользы американское государство не получает от активности на Южном Кавказе, кроме создания проблем Москве (хотя сюда стоит добавить использование армянской темы как рычага давления на Турцию), что укладывается в стандартный подход США к внешней политике, когда государства поменьше рассматриваются лишь как инструменты влияния на государства побольше.



Азербайджан не намерен быть ничьим инструментом. Опыт 30 лет постсоветской жизни показал Баку, что любое государство должно рассчитывать прежде всего на себя. В этом и заключается суть суверенитета – когда государство самостоятельно справляется с вызовами истории. Только так можно найти надежных партнеров за рубежом, потому что фундаментом прочных международных отношений является исполнение обязательств; лишь с теми, кто имеет силы и волю на реализацию соглашений, будут сотрудничать крупные геополитические игроки. Теми, кто сил и воли не имеет, будут просто управлять. Азербайджан, военным и дипломатическим путем восстановивший свою территориальную целостность после провала миссии Минской группы ОБСЕ (чье нежелание замечать растущую агрессию Армении довело до попытки наступления оккупационной армии по всей линии фронта 27 сентября 2020 года) и тем самым защитивший свой суверенитет, не имеет никакой мотивации возвращаться в прошлое. Он не станет ни с кем делиться своей независимостью.



Союзники Азербайджана – Россия и Турция – ценят его как раз за это. Между тремя странами сложились одни из самых здоровых межгосударственных связей в мире, и Баку в треугольнике с Москвой и Анкарой действует как полностью самостоятельный участник отношений. США, посылая своего представителя сначала в Ереван, да еще и в статусе "сопредседателя Минской группы ОБСЕ", открыто говорят, что в программе американского воздействия на Южный Кавказ они ставят прежде всего на Армению и те ее требования, которые тормозят армяно-азербайджанское урегулирование – потому что Вашингтон тоже хочет его остановить. Азербайджан тормозить не будет, ему и так предстоит огромная многолетняя работа по возрождению Карабаха и Восточного Зангезура, это долгий путь даже на полной скорости. Поэтому США и Армении придется реанимировать Минскую группу ОБСЕ без Азербайджана.



Впрочем, без Азербайджана у формата нет смысла, даже если есть "сопредседатели".