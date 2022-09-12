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Путин: экономический блицкриг части государств против России не сработал

Путин: экономический блицкриг части государств против России не сработал

Россия сталкивается с финансово-технологической агрессией, но экономический блицкриг против страны не сработал, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

!Тактика экономическoго блицкрига, наскoка, на который они рассчитывали, не срабoтала, это уже oчевидно для всех, и для них тоже", - сказал он, добавив, что в России оперативно реализовали действенные защитные меры, запустили механизмы поддержки системообразующих предприятий, ключевых отраслей и малого и среднего бизнеса.

По словам главы государства, все эти мер нацелены на сохранение рабочих мест и занятости, на оказание адресной помощи гражданам, в первую очередь, семьям с детьми и пенсионерам.

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