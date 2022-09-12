В Ставрополе появился памятник художнику-фронтовику Павлу Гречишкину

12 сен. 15:08

На территории детской школы искусств в Ставрополе состоялось открытие памятника художнику-фронтовику Павлу Гречишкину. Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

По его словам, памятник представляет собой двухметровую бронзовую статую художника, сидящего за мольбертом. "Именно таким остался в памяти земляков Павел Моисеевич. Творческий, энергичный и ни на миг не расстающийся с кистью", - сказал Ульянченко.

Памятник установили в рамках празднования 245-летия Ставрополя.

Напомним, в 2022 году со дня рождения художника-пейзажиста Павла Гречишкина исполнилось 100 лет. В годы Великой Отечественной войны он служил в автомобильном полку и в свободное время рисовал портреты красноармейцев и пейзажи. Гречишкин работал в разных странах, участвовал в международных выставках.