Путин: в 2022 году инфляция в России составит примерно 12%

12 сен. 14:54

Президент России Владимир Путин ожидает, что по итогам 2022 года инфляция в РФ составит около 12%. Об этом он заявил на сегодняшнем совещании, посвященном экономическим вопросам.

"Удалось быстро стабилизировать и инфляцию. После пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1% - вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%", - цитирует главу государства ТАСС.

Он также отметил, что эксперты в администрации и правительство полагают, что тренд на понижение инфляции продолжится. "Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста", - добавил Путин.