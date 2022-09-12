В Израиле назвали восстановление СВПД критической ошибкой

12 сен. 14:39

Премьер-министр Израиля Яир Лапид назвал критической ошибкой возможное возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на предлагаемых сейчас условиях. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Возвращение к ядерному соглашению на текущих условиях было бы критической ошибкой", - цитирует Лапида ТАСС.

Израильский премьер подчеркнул, что отмена антииранских санкций и вливание сотен миллиардов долларов в Исламскую Республику приведет к волнам терроризма не только на Ближнем Востоке, но и в Европе.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.