Цена газа в Европе опустилась на уровень июля

12 сен. 14:27

В понедельник биржевые цены на газ в Европе впервые опустились ниже $2000 за тысячу кубометров.

Согласно данным лондонской биржи ICE, октябрьские фьючерсы (по индексу TTF) открыли торги на уровне $2086,6 за тыс куб м. В 13.35 мск цена газа опустилась до $1972,2, потеряв 8,4% от расчетной цены предыдущего дня.

Затем биржевая цена на газ снизилась до $1971 - минимум с конца июля.

Отметим, что среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет четвертый месяц подряд. В мае показатель составлял $1030, в июне - почти $1180, в июле - около $1805, в августе - $2450.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе сообщила, что планирует предложить странам ЕС ввести предельную цену на газ из России и сократить потребление электроэнергии в Европе в пиковые часы.