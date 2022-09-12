Казахстан и Узбекистан свяжет новый рейс

12 сен. 14:04

Международный аэропорт Алии Молдагуловой в Актобе анонсировал два новых направления, планируются рейсы в Уральск и Ташкент.

Из Актобе в Уральск рейсы будут совершаться с 1 ноября, по вторникам и субботам.

Рейсы в Ташкент также будут выполняться с 1 ноября, запланирован один рейс в неделю - по вторникам.

"Сейчас ведутся переговоры, в скором времени уже будет ясна картина. Ташкент - главный город Узбекистана, чья история насчитывает более 2 000 лет. Он один из самых больших в Средней Азии и один из старейших, расположенных на Великом шелковом пути", - отметил председатель правления авиагавани Дастан Малиев.

Также из Актобе можно улететь в Анталью, Москву, Баку. "С 19 октября открываются рейсы на остров Пхукет, Таиланд, с 24 октября в Дубай, ОАЭ", - добавил Малиев.