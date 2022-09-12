Си Цзиньпин приедет в Казахстан

12 сен. 13:50

В среду, 14 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В ходе беседы стороны поговорят о перспективах укрепления всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

По итогам переговоров Кассым Жомарт-Токаев и Си Цзиньпин подпишут ряд двусторонних документов.

Ранее в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что это будет первая зарубежная поездка Си Цзиньпина с начала пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 году.