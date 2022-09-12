Путин проведет совещание по ситуации в экономике

12 сен. 13:46

Президент России Владимир Путин проведет 12 сентября совещание, посвященное экономическим вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в понедельник российский лидер работает в Кремле. "Во многом он будет концентрировать свое внимание на экономических вопросах. В связи с тем, что уже полным ходом идет бюджетный процесс, сегодня президент проведет совещание по экономическим вопросам", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков также рассказал, что в мероприятии будут участвовать премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, профильные министры, в том числе министр финансов Антон Силуанов, экономическое руководство администрации президента. При этом открытым будет выступление Путина.