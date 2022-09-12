Россияне стали ездить в Европу на 95% реже

12 сен. 13:45

Летом 2022 года въездной поток из России в Европу снизился на 90–95% относительно показателей лета 2019 года.

За первые шесть месяцев этого года количество поездок россиян в страны Европы составило 1,2 млн, в 2019 году - 8 млн. "Указанные цифры включают в себя не только (и не столько) туристические визиты. Это количество визитов со всеми целями (от работы и учебы до частных визитов к родственникам)", - подчеркнули в АТОР.

В этом году самыми популярными странами Европы среди россиян оказались Греция, Испания, Италия и Франция.

В марте 2022 года были введены авиасанкции, часть стране ЕС ужесточила визовую политику. Вскоре ситуация усугубится еще - с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша перестанут впускать россиян с туристическими шенгенами.