Михаил Вождаев: "Интерес к российскому образованию в Узбекистане очень высок"

Два года назад на должность руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане был назначен Михаил Вождаев. В связи с началом нового учебного года он рассказал "Вестнику Кавказа" о деятельности представительства в сфере высшего образования.

- Вы возглавляли представительство Россотрудничества в Таджикистане, сейчас работаете в соседнем Узбекистане. В чем сходство и различие этих двух стран?

- Ответить на этот вопрос достаточно сложно. Много похожего и в кухне, и в названиях, и в языке, и менталитет похожий. Плов вкусно готовят и в Узбекистане, и в Таджикистане. Конечно, свои особенности есть у каждого народа. После четырех с половиной лет работы в Таджикистане и двух лет в Узбекистане могу сказать, что здесь интерес к российским вузам, к российскому образованию очень высок. Причем эта востребованность идет по нарастающей.

- В чем секрет интереса к российскому образованию, в частности, к филиалам российских вузов в Узбекистане?

- Секрета никакого нет. Инициатива открытия филиалов российских вузов принадлежит узбекистанской стороне. Филиал РЭУ им. Плеханова здесь открылся 27 лет назад, еще в 1990-е годы. Это был первый наш филиал, и сейчас его выпускники возглавляют подразделения в министерствах, ведомствах, финансовых учреждениях страны. У этого филиала уже есть своя богатая история. Позже в Узбекистане открылись филиалы МГУ им. Ломоносова и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Но всё же большинство филиалов открылось в последние несколько лет, причем охватывают фактически все направления. Педуниверситет им. Герцена – это педагогика, там много проектов по дошкольной педагогике и подготовке кадров учителей. Филиал МИСИС - это металлургическая промышленность. РХТУ им. Менделеева - химическая промышленность. Губкина – это нефтегазовая и химическая промышленность. Открывается филиал Казанского федерального университета в Джизаке.

Руководство Узбекистана намерено использовать передовые технологии, методики, наработанные в России за последние 20 лет. Думаю, что решение об ориентации именно на российскую модель в образовании принималось вполне себе осознанно. Это своего рода заказ Республики Узбекистан по подготовке современных кадров. С социальной точки зрения - это поддержка ребят, которым легче учиться в своей стране - в Узбекистане. Родители ведь переживают, когда отправляют учиться своих детей, особенно девочек, куда-то далеко. А в филиалах ребята получают качественное образование и российский диплом.

Хочу особо отметить основательность подхода узбекистанской стороны. Практически во всех филиалах за счет ресурсов Республики Узбекистан обеспечена материально-техническая база: здания, лаборатории, стадионы, актовые залы, библиотеки, общежития. Всё это строится за счет средств правительства или отраслевых бюджетных фондов, которые заинтересованы в потенциальных выпускниках. Даже у филиалов, на сегодняшний день не имеющих своих зданий, есть проекты, есть выделенная земля, или уже идет строительство, или завершается. Все эти вопросы находятся на контроле Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, а также ведомств, руководители которых зачастую входят в те структуры управления, которые поддерживают филиал, которые следят за тем, чтобы заданная планка поддерживалась на высоком уровне.

Ребята, которые понимают, что им нужно будет учиться на русском языке, изучают его на должном уровне

- Уровень владения русским языком позволяет студентам получать образование, посещая лекции ведущих российских преподавателей?

- Это решаемая проблема. У нас большинство филиалов находится в Ташкенте, где владение русским языком остается на достаточно высоком уровне. Сейчас школьники изучают и английский, и русский языки. Ребята, которые понимают, что им нужно будет учиться на русском языке, изучают его на должном уровне. Вступительные экзамены проходят на русском языке, на них приезжают преподаватели головных вузов.

- Насколько эффективна программа приглашения в Узбекистан преподавателей русского языка из российских школ? Есть эффект от этого проекта?

- Безусловно. Эта программа реализуется уже третий год. Изначально был проведен мониторинг. Первое, чем занялись педагоги (первый набор был через Педагогический университет им. Герцена), проехали по всем регионам Узбекистана, где протестировали преподавателей и выборочно школьников на знание русского языка. Уже на основе этого мониторинга, затронувшего все регионы, Педуниверситетом им. Герцена для Министерства просвещения был подготовлен доклад, который был передан узбекистанской стороне. На основании этого доклада и принимались решения о направлении в те или иные регионы педагогов. Сначала это были русисты, позднее - педагоги разных направлений, то есть естественнонаучных, технических школьных специальностей, которые преподают на русском языке.

По официальной статистике Министерства народного образования, в Узбекистане 10130 школ. Конечно, 100-150 учителей, которые приедут из России, не решат всех проблем в преподавании русского языка. Но министерствами и ведомствами Республики Узбекистан проводится большая работа по обучению и стимулированию к изучению иностранных языков, в том числе русского. Ведется сотрудничество между узбекистанскими высшими учебными заведениями и российскими. Совместных программ – десятки. Подписанных и работающих соглашений – десятки. Есть двойные программы, где ребята получают двойные дипломы. Кооперация между вузами позволяет говорить о том, что для повышения уровня знаний русского языка делается многое. Россотрудничество провело несколько семинаров для педагогов дошкольного образования в Ташкенте и в Самарканде. Интерес большой. Очень интересны новые методики, новые приемы с использованием технических средств, которые сейчас доступны в регионах Узбекистана. Мы планируем наращивать эту деятельность в регионах.

В Узбекистане работающая экономика, здесь десятки крупных предприятий, сотни мелких и средних предприятий. Квалифицированные кадры однозначно будут востребованы

- Какой из филиалов российских вузов в Узбекистане наиболее востребован местными абитуриентами? Можно ли прогнозировать спрос на новые филиалы в ближайшем будущем?

- Все филиалы востребованы, потому что там можно получить популярные специальности. В Узбекистане работающая экономика, здесь десятки крупных предприятий, сотни мелких и средних предприятий. Квалифицированные кадры однозначно будут востребованы. Мы в начале этого года собрали студентов филиалов, создав неформальный молодежный совет при Россотрудничестве. Основная задумка была в развитии внеучебной деятельности, чтобы не мы за студентов придумывали какие-то мероприятия, а они сами предлагали то, что им интересно. Студенты уже участвовали у нас в нескольких квестах, которые сами придумывали. Сейчас начался новый учебный год, и ребята тоже активно будут включаться в работу, а мы будем помогать в силу возможностей.

Творческих и предприимчивых людей, которые готовы получать экономические специальности, в Узбекистане очень много

Что же касается востребованности филиалов, то могу назвать МГИМО. Насколько я знаю, это единственный филиал института международных отношений за рубежом, и он находится в Узбекистане. При том, что для студентов-внебюджетников там достаточно высокая стоимость обучения, недостатка в абитуриентах там нет. Тем не менее все наши филиалы востребованы, поскольку и творческих людей, и предприимчивых людей, которые готовы получать экономические специальности, в Узбекистане очень много.

- В конце сентября в Ташкенте пройдет образовательная выставка российских вузов. Насколько она важна для продвижения российского образования?

- Надеюсь, это станет традиционным мероприятием, где ребята могут прийти на площадку и задать представителям вуза все вопросы, которые их интересуют: по программам обучения, по условиям обучения и проживания в общежитии, по наличию социальных пакетов, стипендий. Да, у каждого вуза есть свой сайт, есть электронная почта, есть международные отделы, которые отвечают за это, но иногда на тысячи обращений ответить сложно. А на выставке в очном режиме можно задать вопрос, просмотреть демонстрационные ролики. Очные встречи представителей вузов, родителей и абитуриентов всегда очень интересны. В прошлом году выставку посетило около пяти тысяч человек. Тогда на ней было представлено 32 вуза. На выставку в этом году уже есть заявки от 45 российских вузов, которые представляют как Москву и Санкт-Петербург, так и регионы Урала, Хабаровского края, Дальнего Востока - практически всю российскую географию.

В Узбекистане проводится много такого рода мероприятий, но они носят международный характер. А наша выставка посвящена именно презентации российского образования и российских вузов.