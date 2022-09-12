Азербайджан знакомится с кухней Узбекистана

12 сен. 13:13

Третья Неделя узбекской кухни стартовала в Азербайджане с 10 сентября.

Мероприятие организовано посольством Узбекистана в Азербайджане совместно с ОО "В поддержку развития туризма и национальной кухни".

Ежегодная "Неделя узбекской кухни в Азербайджане" включает в программу конкурсы среди кулинаров профессионалов и любителей, food-блогеров, участников соцгруппы Azeri Home Chef.

Первый этап конкурса проходит онлайн, участникам необходимо приготовить узбекское блюдо, засняв процесс на фото или видео. Финалистов выберет жюри, в состав которого входят дипломаты посольства Узбекистана, повара-узбекистанцы, работающие в ресторанах Баку и представители "В поддержку развития туризма и национальной кухни".

В бакинском торговом комплексе Şərq bazarı (Восточный базар) 22 сентября пройдет финал конкурса. Гости мероприятия попробуют необычные узбекские блюда, также будет дан музыкальный концерт, организованы викторины.

Победитель конкурса по приготовлению узбекских блюд получит приз - сертификат на поездку в Узбекистан.