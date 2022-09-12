В ФРГ назвали главный приоритет в обеспечении безопасности Европы

12 сен. 13:06

Ядерное сдерживание в обозримом будущем не имеет альтернативы в усилиях по обеспечению безопасности в Европе, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Американскому ядерному сдерживанию, которое защищает и Европу от шантажа, в обозримом будущем не будет замены", - утверждала она. "Его для нас, европейцев, нужно во что бы то ни стало сохранить. Над этим нам нужно работать с Вашингтоном в НАТО", - сказала Ламбрехт, выступая с программной речью в Берлине на мероприятии Германского общества внешней политики (DGAP).

"И мы должны поддержать участие в "ядерном зонтике" альянса необходимыми средствами и способностями", - добавила германский министр, напомнив о принятом ранее решении Берлина заменить состоящие на вооружении бундесвера истребители-бомбардировщики Tornado новыми самолетами - F-35, передает ТАСС.