В Египте в конце сентября начнут принимать рубли

12 сен. 12:42

В конце сентября российский рубль планируется включить в список валют, используемых в Египте, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour со ссылкой на центробанк Египта.

"Согласно информации от Центрального Банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране. Этот период как раз приходится на начало высокого сезона на направлении, поэтому предоставление возможности туристическим компаниям и отелям принимать к оплате рубли в совокупности с другими факторами без сомнений положительным образом отразится на турпотоке", - говорится в сообщении.

В туроператоре пояснили, что "предполагается создание специальных терминалов в отделениях банков".

Туры в Египет наиболее востребованы у россиян в осенне-зимний период, его доля в общем бронировании составляет порядка 46%. "Максимальная глубина продаж достигает марта 2023 года, а средняя - 2-3 недели до вылета. На ноябрьские школьные каникулы и государственные выходные запросы поступают особенно активно", - добавили в Tez Tour.