Руководство "Ахмата" уволило наставника в перерыве матча с "Пари НН"

12 сен. 12:15

Руководство футбольного клуба "Ахмат" уволило главного тренера команды Андрея Талалаева в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против "Пари НН". Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, принципиальное решение было принято сразу после первого тайма, завершившегося в пользу гостей со счетом 1:0. В перерыве между 49-летним специалистом и одним из руководителей клуба состоялся жесткий разговор, добавил источник.

"Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке", - цитирует его Чемпионат.com.

Напомним, 10 сентября в Грозном состоялась встреча 9-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Пари НН" (1:3). На следующий день было объявлено об отставке Талалаева с поста главного тренера. Готовить команду к ближайшим матчам будет старший тренер Юрий Нагайцев.