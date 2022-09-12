Еще 46,5 тысяч случаев коронавируса выявили в России

12 сен. 12:14

В России за минувшие сутки выявили 46 488 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 5 133, в Санкт-Петербурге - 3 471, в Подмосковье - 1 063. В Краснодарском крае - 801, в Ставропольском крае - 641, в Крыму - 441, в Дагестане - 118, в Кабардино-Балкарии - 183, в Адыгее - 79, в Карачаево-Черкесии - 94, в Чечне - 28, в Северной Осетии - 71, в Ингушетии - 38.

Общее число инфицированных в России достигло 20 113 098.

Госпитализированы за сутки 1 848 человек. Выздоровели 35 660 пациентов, за все время - 19 096 666.

Умер за сутки 81 человек, с начала пандемии - 385 429.